Illegális bevándorlás

Fehér Ház: nekik nem kell vízumot kérni a beutazáshoz

A Fehér Ház szóvivője bejelentette szerdán, hogy pontosították a bevándorlás szigorításáról öt napja kiadott elnöki rendelet intézkedéseit, s akinek zöldkártyája és állandó amerikai lakhelye van, annak nem kell engedély az amerikai beutazáshoz.



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője a szokásos napi sajtóértekezleten ismertette az elnöki rendelet pontosítását.



Elmondta, hogy akik jogszerűen tartózkodnak az Egyesült Államokban vagy zöldkártyájuk van, azoknak nem szükséges beutazási engedélyt kérniük. "Ha legális az állandó itt-tartózkodásuk, akkor nincs többé szükségük belépési engedélyre" - fogalmazott a szóvivő.



A múlt pénteken bejelentett, s azóta az Egyesült Államokban és szövetségesei által is széles körben vitatott amerikai elnöki rendelet értelmében az Egyesült Államok hét, muzulmán többségű országból - Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből - azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztette a beutazást, Szíriából határozatlan ideig nem fogad menekülteket, 120 napra pedig leállította teljes menekültprogramját, amelyet a Trump kormány felül kíván vizsgálni.



Egy újságírói kérdésre, amely azt firtatta, vajon Trump elnök azonosul-e tanácsadója, Steve Bannon álláspontjával, miszerint "az iszlám sötét vallás", Sean Spicer szóvivő leszögezte: "Az elnök álláspontja nagyon világos, nem vallást akar a célkeresztbe állítani, hanem helyeket és térségeket", amelyekkel megítélése szeirnt baj van.



A sajtóértekezleten jelen volt Michael Flynn, Trump elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is, aki beszámolt az újságíróknak az iráni rakétatesztről, kijelentve, hogy azzal szerinte Irán megsértette az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát.



"Irán továbbra is fenyegeti az Egyesült Államok barátait és szövetségeseit a térségben" - fogalmazott Flynn, és hozzátette, hogy ezért az Egyesült Államok ezentúl fokozott figyelemmel kíséri az iráni politikát, kivált azért, mert szerinte az Obama-kormányzat elmulasztotta, hogy reagáljon az iráni akciókra.



Flynn bejelentette, hogy a Nemzetbiztonsági Tanács szerdán külön tájékoztatót tart erről a témáról.

