Trump kész megvédeni a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és transznemű közösség jogait

Az amerikai elnök közleményben kötelezte el magát a szexuális kisebbségek védelme mellett. Obama dekrétumához sem nyúl hozzá. 2017.02.01 07:33 MTI

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök kedden közleményben tett ígéretet arra, hogy megvédi a szexuális kisebbségeket a diszkriminációtól.

A Fehér Ház által kiadott közlemény hangsúlyozza: a republikánus elnök "eltökélt abban, hogy megvédje valamennyi amerikai, köztük a homoszexuális, leszbikus, biszexuális és transznemű közösség jogait".

A közlemény leszögezi azt is, hogy változatlan formában és tartalommal érvényben marad a Barack Obama demokrata párti elnök által 2014-ben aláírt dekrétum, amely kimondja a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak védelmét, a munkahelyeken esetleg tapasztalható hátrányos megkülönböztetések szankcionálását.

A közlemény nyilvánosságra hozatala előtt az amerikai médiumok, köztük a The Washington Post is, azt vetítették előre, hogy Donald Trump kormányzata szűkíti majd a szexuális kisebbségek jogait és a diszkrimináció elleni védelmüket szolgáló intézkedések körét. Ez az aggodalom egyébként Donald Trump választási győzelme óta gyakran nyilvánosságot kapott a különböző médiumokban, rendezvényeken és tüntetéseken is.

Kifejezetten az azonos neműek házasságáról nem esik szó a közleményben, amelyet egyébként az elnöki hivatal éppen akkor hozott nyilvánosságra, amikor Donald Trump az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság új, konzervatív jelöltjének bemutatására készült.