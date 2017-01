Öt évet kaptak

Nemi erőszak miatt ítéltek el három afgánt Ausztriában

Börtönbüntetésre ítéltek három afgán menekültet kedden a bécsi tartományi bíróságon, mert tavaly áprilisban az osztrák fővárosban megerőszakoltak egy fiatal lányt.



A két 18 éves elkövető hat, 16 éves társuk öt éves börtönbüntetést kapott.



Az eset április 22-én hajnalban történt. A fiatalok különös kegyetlenséggel követték el az erőszakot a török származású diáklány ellen. A 21 éves áldozat 30 éves barátnőjével együtt a bécsi Praterstern vonatmegállónál volt. Míg az idősebb barátnő pénzt vett fel egy bankautomatából, a fiatalabb lány elment egy nyilvános mosdóba. A férfiak utána mentek és megerőszakolták. A bűntett után elmenekültek, a lány barátnője ezek után talált rá a földön fekvő áldozatra. A 30 éves nő az utcára szaladt segítségért, ahol több járókelő is látta a menekülő férfiakat és értesítették a rendőrséget.



Enyhítő körülménynek számított az elkövetők korábbi büntetlen előélete, és hogy kísérő nélkül érkeztek a balkáni útvonalon át Ausztriába. Súlyosbító körülményként esett a latba, hogy a bűntettet a különös kegyetlenséggel követték el többször is, és hárman támadtak egy védtelen lányra.



Az áldozat kórházba került, később visszatért szülőhazájába. Azóta poszttraumás stresszben szenved. A lánynak több mint 24 ezer euró (7,5 millió forint) kártérítést ítéltek meg.



A védők a tárgyalás során a többi között azzal érveltek, hogy a vádlottak származási országában a nőket másként ítélik meg. A legfiatalabb elkövető a vizsgálati fogság ideje alatt több alkalommal is összetűzésbe került a női börtönőrökkel.