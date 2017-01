Bevándorlás

Befogadja a menedékkérőket az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok befogadja azoknak a menedékkérőknek egy részét, akik Ausztráliába akartak menni, de csendes-óceáni szigetországokban lévő táborokban vesztegelnek. 2017.01.30 11:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Érvényben van a Washingtonnal kötött megállapodás, amelynek értelmében az Egyesült Államok befogadja azoknak a menedékkérőknek egy részét, akik Ausztráliába akartak menni, de csendes-óceáni szigetországokban lévő táborokban vesztegelnek - jelentette ki hétfőn Canberrában az ausztrál miniszterelnök.



Malcolm Turnbull elmondta, megköszönte Donald Trump amerikai elnök elkötelezettségét, hogy tiszteletben tartja a megállapodást, amelyet Ausztrália még az Obama-kormánnyal kötött. Turnbull és Trump vasárnap beszélt egymással telefonon.



Az ausztrál kormányfő nem volt hajlandó további részletekkel szolgálni a sajtónak. A megállapodás végrehajtásának menetrendjéről sem közölt információkat. Canberra 2013-ban vezetett be rendkívül szigorú menekültügyi korlátozásokat. Akik hajón érkeznek, azok nem léphetnek be az országba, jogvédők által nyomorúságosnak minősített táborokban kell kivárniuk menedékkérelmük elbírálását, és akkor sem léphetnek be az országba, ha megkapják a menekültstátust, hiszen a naurui és pápua új-guineai táborokban már nem üldözik őket.



Peter Dutton ausztrál bevándorlásügyi miniszter szerint a befogadási folyamat elhúzódhat, mert igen szigorú az ellenőrzés menete. Ausztrália tavaly, még az amerikai elnökválasztás előtt állapodott meg arról Washingtonnal, hogy az Egyesült Államok befogadja azokat a menekülteket, akik a megállapodás kötés idején Pápua Új-Guineán vagy Naurun tartózkodtak. Az egyezség szerint több mint 1300 menedékkérőről van szó.



Ausztrál tisztviselők azóta is igyekeztek meggyőzni Trump tanácsadóit, hogy tartsák tiszteletben a megállapodást.