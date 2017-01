USA

Ezrek tüntetnek a bevándorlást korlátozó elnöki rendelet ellen

Ezrek tüntetnek az Egyesült Államok egyes nagyvárosaiban és repülőterein a bevándorlást átmenetileg korlátozó elnöki rendelet ellen vasárnap. 2017.01.30 07:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több ezren tüntetnek Detroitban, Chicagóban, New Yorkban, Dallasban, Los Angelesben és több százan protestálnak Washingtonban, a Fehér Ház előtt is. A chicagói O'Hare repülőtéren és a Dallas melletti Forth Worth repülőterén a feltartóztatott, de az ellenőrzések után a reptérről kiengedett utasokat ünnepelték a protestálók, a tranzitból kiérkezőket győzelmi jeleket formálva és hurrázással fogadták.



New Yorkban, Manhattan déli részén - annál a kompnál, amely a szemközti kis szigetre, a Szabadság-szoborhoz viszi az embereket - ezrek gyűltek össze, hogy tiltakozzanak. A tüntetőknél "Amerikát a menekültek építették fel" és "A muszlimok kitiltása nem amerikai dolog" feliratú táblákat lehetett látni, s a demonstráción részt vett Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője, New York-i politikus is. Schumer rövid beszédet mondott, amelyben a többi között azt mondta: "Donald Trump azt akarja, hogy a menekültekről azt gondoljuk, terroristák", majd leszögezte, hogy "ezt a harcot megnyerjük!".

AP

Boston belvárosában szintén Trump-ellenes feliratokkal tüntettek, Washingtonban, a Fehér Ház előtt szintén Trump-ellenes rigmusokat skandáltak. A Washingtonnal szemben, a Potomac másik oldalán fekvő Virginia állam kormányzója, a demokrata párti Terry McAuliffe nyilatkozatot adott ki, amelyben hangsúlyozza: megérti a nemzetbiztonsági aggodalmakat, de szeretné, ha a "szigorú ellenőrzés fogalmát és gyakorlatát" pontosan meghatározzák. "A virginiai nép nevében arra sürgetem Trump elnököt és a vezetőket Washingtonban, hogy változtassanak ezen a politikán, és legyen nemzetünk ismét a lehetőségek hazája mindenki számára" - hangsúlyozta közleményében a demokrata párti politikus.



Amerikai sajtóhírek szerint vasárnap este az Egyesült Államok mintegy harminc városában szerveztek demonstrációkat Donald Trump bevándorlást szigorító - és átmenetileg korlátozó - rendelete ellen.