Izrael

Lelőttek egy palesztin fiatalt a dzseníni menekülttáborban

hirdetés

Az izraeli hadsereg razziát tartott a menekülttáborban, és ennek során összecsapások törtek ki. A helyiek a palesztin rendőrség szerint köveket, az izraeli katonaság álláspontja szerint házilagos robbanószerkezeteket hajigáltak a katonákra, akik válaszul tüzet nyitottak.



Az összetűzésekben egy palesztin fiatalember meghalt, öten pedig megsebesültek - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. A fiatal családjának több tagját is letartóztatták még csütörtökön, amikor a táborban palesztin gyanúsítottakat fogtak el.



A múlt héten több helyen is izraeli autókra lőttek az 1967-ben elfoglalt Ciszjordániában. Az izraeli hadsereg a Sin Bét belbiztonsági szolgálattal együttműködve elfogott több, a támadásokkal gyanúsított palesztint.



2015 ősze óta számos, főként késeléses, gázolásos és lőfegyveres merényletet próbáltak elkövetni palesztinok, és negyven izraelit, valamit két amerikai turistát meg is öltek. Az izraeli biztonságiak kétszázharmincöt palesztint öltek meg, többségüket támadóként azonosították.



Izrael szerint az uszító palesztin politika miatt robbant ki az újabb erőszakhullám. A palesztinok viszont úgy vélik, hogy a több évtizedes izraeli uralom és a saját államuk megszületésének késlekedése okozta frusztráltság vezet újabb és újabb merényletekhez.