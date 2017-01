Vizsgálatot kezdeményeznek

Korrupció gyanúja merült fel az Európa Tanácsban

Korrupció gyanúja merült fel az Európa Tanácsban

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének több tagja is érintett lehet egy korrupciós ügyben, amelynek felgöngyölítésére és a közgyűlés működésének átvilágítására a közgyűlés független, külső vizsgálócsoport felállítását kezdeményezte. 2017.01.27 MTI

A Parlamenti Közgyűlés eljárási szabályzatokért felelős bizottságának pénteki nyilatkozata szerint a független vizsgálótestület feladata az lenne, hogy fényt derítsen a rejtett gyakorlatokra, amelyek elősegíthetik az intézményen belüli korrupciót. A vizsgálóbizottságtól azt várják, hogy javaslatot tegyen olyan intézkedésekre is, amelyek segítenek visszaállítani a Közgyűlés iránti bizalmat.



A vizsgálócsoport mihamarabbi létrehozása mellett a hatékonyság növelése érdekében be kívánják vonni az Európa Tanács Korrupcióellenes Államcsoportját (GRECO), valamint a Közgyűlés magatartási és etikai kódex módosítását javasolták a lehető legszűkebb határidővel.



A La Libre Belgique belga napilap úgy tudja, Pedro Agramunt, a Parlamenti Közgyűlés elnöke is érintett lehet abban a korrupciós ügyben, amelyben Azerbajdzsán 2 millió eurót fizetett a testület egyes tagjainak azért, hogy jelentésükben kedvezőbb képet fessenek az országban fogva tartott politikai foglyok helyzetéről.



A bizottság nyilatkozatában hangsúlyozta: függetlenül attól, hogy igazak-e a korrupciós vádak, azok veszélyeztetik a Közgyűlés hírnevét és minden egyes tagjának szavahihetőségét.



A Közgyűlés bizottsága azt is szorgalmazta, hogy az Európa Tanács elnöksége a legnagyobb gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a Közgyűlést érő kritikákat tápláló spekulációknak vége szakadjon a 47 tagországgal rendelkező, a világ legnagyobb etikai testülete működésének javítása és hitelének visszaállítása érdekében.