Közélet

Trump szerint Madonna undorító

Fotó: AFP

Madonna a napokban, a Women's March (Nők Menete) című washingtoni tüntetésen tartott beszédében azt mondta, nagyon dühítik a választási eredmények, és komolyan gondolkozott azon, hogy felgyújtja a Fehér Házat.

A január 20-án hivatalba lépett amerikai elnök a Fox News televíziós csatornának adott interjújában reagált az énekesnő kijelentéseire. "Hogy őszinte legyek, undorító. Szerintem saját magának és az ügynek is ártott. Amit mondott, az gyalázatos" - jelentette ki Donald Trump.

Trump a Saturday Night Live című amerikai műsor szerkesztőit is bírálta, mert egyikük a Twitter-oldalán kíméletlenül kifigurázták tízéves fiát, Baront. "nem zavar, ha poénkodnak, de ez szörnyű. Szégyen, hogy megtámadták a fiamat. Ő egy jó fiú, és nincs könnyű helyzetben" - fejtegette.

Elődjét, Barack Obamát viszont elismerő szavakkal illette a műsorban. Mint mondta, az előző elnök "nagyon méltóságteljesen látta el" a hatalomátadással járó feladatokat. "A nyilatkozatainkban sokat gonoszkodtunk egymással, de akkor, amikor együtt sétáltunk a Pennsylvania sugárúton, már szóba sem kerültek a nézeteltéréseink. Ilyen a politika világa. Kemény voltam vele, és ő is kemény volt velem, de mindketten kedveljük egymást. Azért, kérdezzék meg erről őt is, de őszintén úgy érzem, hogy kedvel" - mondta.