Égi jelenség

Tűzgömb szaladt át megint az égbolton

Az Észak-Karolina-i Mount Holly lakosai között keltett riadalmat múlt héten egyik éjjel egy titokzatos és fura "hangos bumm", ami állítólagosan több épületben is érezhető volt.



A rendőrségre számtalan bejelentés érkezett, az emberek nagy robajról panaszkodtak, amitől berezonáltak az ablakok is.



Volt, aki azt hitte, hogy bombatalálat érte a várost, miután látta a fényt is az égbolton.



A rendőrség és a szakértők kimentek a helyszínre, de semmit nem találtak. Eleinte légköri zavarokra, légrobbanásra hivatkoztak, mindenki csak találgatott, ez a felvétel bizonyította be, hogy valóban meteor okozta a fény- és hanghatást.