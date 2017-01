Több embert is leütött, letartóztatták Shia LaBeouf-ot (videó)

Letartóztatták Shia LaBeouf-ot - írja a Vulture. A színészt a saját maga szervezte Trump-ellenes tüntetésről vitték el New Yorkban, miután több embert is megütött.

Az oldal szerint valószínűleg akkor borult el az agya, amikor az egyik ellentüntető azt találta mondani, hogy "Hitler semmi rosszat nem csinált".

Shia LaBeouf has been arrested by NYPD, because of this video #HeWillNotDivideUs #FreeShia pic.twitter.com/Sj8RqP7uGm