Erőszak

Ismeretlenek felgyújtották Hans Hedrich autóját

Ismeretlenek felgyújtották a Hans Hedrich erdélyi környezetvédelmi és emberjogi aktivista által használt személygépkocsit. A kedd este történt rongálásról a kolozsvári Főtér portál számolt be.



Amint az aktivista a portálnak elmondta: épp sétálni indult a kutyájával, amikor észrevette, hogy ég a segesvári lakása előtt leparkolt autó. A tüzet sikerült időben eloltani, így csak kisebb kár keletkezett. Az aktivista szerint egyértelmű, hogy gyújtogatás történt, hiszen a kocsi első és hátsó kerekénél is egy időben csaptak fel a lángok. Elmondta: a gépkocsi nem is saját tulajdona, hanem kölcsönbe kapta, hogy a civil és kutatói projektjeihez szükséges kiszállásokon álljon rendelkezésére.



Hans Hedrich 2013-ban jelentést írt a székelyföldi famaffiáról, sepsiszentgyörgyi civilekkel közösen próbálta megakadályozni a Holzindustrie Schweighofer osztrák társaság rétyi üzemének beindítását, amely a civilek szerint többet árt a környék természeti és gazdasági ökoszisztémájának, mint amennyi anyagi hasznot forgat vissza a helyi közösség életébe. Meggyőződésük, hogy a rétyi üzem jogtalanul szerezte meg a beindulásához szükséges engedélyeket, amelyeket a Neuer Weg Egyesület - melynek Hedrich az alelnöki tisztségét tölti be - bírósági úton igyekszik megsemmisíttetni.



A politológus végzettségű, magyarul is kiválóan beszélő aktivista többször állást foglalt Románia föderalizálása mellett, és szót emelt a székelyföldi autonómiamozgalommal vagy jelképhasználattal szembeni hatósági fellépés ellen.



A portálnak elmondta: a rongálás mögött szomszédait sejti, akikkel többször került összetűzésbe, és akik - szerinte - a rendőrség besúgóiként is működnek. Hozzátette: feljelentést tett az ügyben a rendőrségen. Azt is nyomatékosította, hogy a fenyegetés után sem hagy fel a civil aktivista tevékenységgel.