Bocuse d'Or - Az Egyesült Államok nyerte a döntőt, Széll Tamás csapata két különdíjat is kapott

A magyar csapat a legjobb hústál és a legjobb promóciós poszter különdíját kapta a kétnapos versengést lezáró ünnepélyes díjátadón 2017.01.25 21:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI

Az Egyesült Államok csapata nyerte a világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d'Or döntőjét szerda este a franciaországi Lyonban, a második helyezett Norvégia, a harmadik pedig Izland lett. A magyar csapat a negyedik helyen végzett, mindössze 16 ponttal csúszott le a dobogóról.

A Széll Tamás séf, Szabó Kevin commis, Vomberg Frigyes coach és Szulló Szabina csapatkapitány alkotta magyar csapat a legjobb hústál és a legjobb promóciós poszter különdíját kapta a kétnapos versengést lezáró ünnepélyes díjátadón.

" "Jó lett volna érezni a szobor súlyát, de a legjobb ötöt céloztuk be, ezt sikerült elérni. Azt tekintve, hogy mennyi idő alatt jutottunk el erre a szintre, egyedülálló ez a teljesítmény" - mondta Széll Tamás a helyszínen a közmédia tudósítójának az M1 aktuális csatornán sugárzott riportban.

Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke hozzátette: tíz évvel ezelőtt kevesen merték volna megjósolni, hogy itt fogunk tartani mind a Bocuse d'Ort, mind a Michelin-csillagos éttermeket tekintve. "Történelmet írtunk, hiszen magyar étterem kapott Kelet-Európában elsőként Michelin-csillagot, és most ismét igazán különleges díjakat vihetünk haza" - mondta Hamvas Zoltán, aki az ételeket pontozó 24 tagú zsűriben Magyarországot képviselte, és aki szerint a 16 pontnyi különbség igazán elenyészőnek számít.

Egyre jobbak a magyar szakácsok

Serge Vieira portugál származású, de korábban francia színekben Bocuse d'Ort nyert séf szerint egyre több fiatal magyar szakács jelenik meg versenyeken. "Jó érzés látni olyan új országokat, amelyek nagyon magas szintet képviselnek a konyhában. Széll Tamás lenyűgöző munkát végzett" - fogalmazott a mesterszakács.

Széll Tamás és csapata végül 1565 pontot kapott a zsűritől, amely különösen magas pontszámot adott a magyar csapatnak az íz és főzési technika, a tálalás, a földrajzi sajátságosság és eredetiség értékelése során. A lyoni döntő első versenynapján, rendkívül erős mezőnyben küzdő magyar csapat teljesítményének elismerése egyben kedvező nemzetközi visszaigazolás a magyar gasztronómia terén az utóbbi években tapasztalható fejlődésről is. Magyarország világdöntős helyezésével és az európai döntő tavalyi megnyerésével megkerülhetetlen helyet vívott ki magának Európa és a világ gasztronómiai térképén. Az elismerés irányt mutat a magyar gasztronómia következő generációja számára is - olvasható a Magyar Bocuse d'Or Akadémia Egyesület MTI-hez eljuttatott közleményében.

A magyar csapat a 2013-as és a 2015-ös döntőt követően idén is megnyerte a lyoni Bocuse d'Or plakátversenyét. A magyar posztert novemberben mutatták be hivatalosan, a közönség a verseny végéig, január 25-ig szavazhatott az egyes versenyző országokat megjelenítő alkotásokra. A világdöntőre készült magyar plakáton Széll Tamás látható az idei verseny fő alapanyagával, egy bresse-i csirkével, amint épp Lyon felé halad az erdőben.

Az idei verseny során különösen fontos elvárás volt a nemzeti karakter megjelenítése a tál és a tányér témájában. Széll Tamás és csapata ezt a magyar gasztronómiai kultúra egyik tradicionális eleme, a savanyítás jelentős használatával, illetve a magyar erdő hangulatának és alapanyagainak beemelésével kívánta érvényre juttatni.

A sorrendet meghatározó pontszámokról a tálalást és a gasztronómiai kiválóságot pontozó kóstoló zsűri és a versenykonyhában végzett munka tisztaságát, fenntarthatóságát és higiéniáját értékelő konyhai zsűri döntött.

A legjobb vegán tálért járó különdíjat a francia csapat, a legjobb commis-nak (segédnek) járó díjat pedig a francia séf segítője kapta.