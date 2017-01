Amerikai elnök

Donald Trump elnök maradásra kérte az FBI igazgatóját

A The New York Times információit sem a Fehér Ház, sem a Szövetségi Nyomozó Iroda nem kívánta kommentálni. 2017.01.25 05:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A The New York Times szerint Donald Trump elnök maradásra kérte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóját, James Comey-t.



A lap az FBI munkatársaitól származó információkra hivatkozva számol be arról, hogy Donald Trump elnök felkérte James Comey igazgatót a maradásra, aki igent is mondott, majd ezt hírt meg is osztotta több munkatársával.



A választási kampány idején Donald Trump többször erőteljesen bírálta Comey-t, mert nem emelt vádat Hillary Clinton, demokrata párti elnökjelölt ellen az úgynevezett email-botrány ügyében, vagyis azért, mert Clinton külügyminiszterként nemcsak a hivatali - tehát biztonságos -, hanem a magán email-fiókját is használta hivatalos levelezésre, s így titkosított információk is kiszivároghattak. A novemberi elnökválasztás után Trump az egyik televíziós interjújában még azt mondta: nem döntötte el, hogy felkéri-e lemondásra az FBI-direktort.



Amikor azonban január elején Comey egy hírszerzői tájékoztató alkalmával a New York-i Trump-toronyban járt, az akkor még beiktatás előtt álló elnök - a találkozón résztvevők szerint - reményét fejezte ki az igazgatónak, hogy a posztján marad. A múlt szerdán pedig maga Comey közölte munkatársaival a hírt: marad az igazgatói székben.



Az amerikai szövetségi törvények értelmében a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatóját tíz évre nevezik ki, hogy megbízatása több kormányzati cikluson is átíveljen, így teremtve meg a politikai függetlenség lehetőségét. James Comey-t - aki George W. Bush elnöksége idején az igazságügyi minisztérium munkatársa volt - Barack Obama nevezte ki, 2013-ban az FBI élére.



A The New York Times információit sem a Fehér Ház, sem a Szövetségi Nyomozó Iroda nem kívánta kommentálni.