Amerikai elnök

Donald Trump rendeletben tiltotta meg az abortuszt támogató nem-kormányzati szervezetek szövetségi támogatását

Donald Trump elnöki rendeletben tiltotta meg az abortuszt támogató nem-kormányzati szervezetek szövetségi támogatását.



A hétfőn aláírt elnöki rendelet úgy fogalmaz: a családtervezéssel foglalkozó nem-kormányzati szervezetek csakis akkor kaphatnak amerikai szövetségi támogatást, ha beleegyeznek, hogy nem "népszerűsítik" az abortuszt, illetve pácienseiket megfelelő információkkal látják el az abortuszt és következményeit illetően. A rendelet nem csupán az amerikai, hanem a külföldi nem-kormányzati szervezetekre is érvényes.



Ilyen rendeletet Ronald Reagan elnök vezetett be elsőként. Döntését Bill Clinton semmisnek nyilvánította, ám George W. Bush ismét bevezette a rendelkezést, amelyet Barack Obama elnöksége első napjaiban azonnal törölt.



Jeanne Shaheen, New Hampshire állam demokrata párti szenátora máris jelezte: még a héten benyújtja tervezetét, amely az elnöki rendelet visszavonását indítványozza majd.