Tragédia

Veronai buszbaleset: A busz jobb oldalán ülő utasoknak esélyük sem volt a menekülésre

Fotó: AFP

Fia egy csattanást hallott, és a következő pillanatban felcsaptak a lángok - mondta az egyik túlélő diák édesapja a pénteki veronai busztragédiáról az Indexnek. A fiú az ablak mellett ült, a baloldalon - ez volt a szerencséje, mert a jobboldalon ülők odaszorultak a híd pillérjéhez: arra nem lehetett elhagyni a lángoló járművet.

Az apa azt mondta, fiának amiatt is nagy szerencséje volt, hogy nagyon szereti a cipőjét, ezért nem vette le. A legtöbben levették a cipőt a buszban, hogy kényelmesebben utazhassanak, ezért sokan mezítláb voltak kénytelenek kiugrani az ablakon.

A fiú azt is elmondta a szüleinek, hogy az arra járó autósok és kamionosok azonnal a segítségükre siettek, amint elhagyták a lángoló buszt. A kimenekült gyerekeket azonnal félretolták, hogy helyet csináljanak a bent rekedteknek, de ők is azonnal félreálltak, hogy minél többen ki tudjanak ugrani.

A szülők arról is beszámoltak, hogy meglepő módon épen maradt a fiú kamerája. "Az egész hátizsákja leégett körülötte, de a kamera sértetlenül esett ki belőle" - mondták.

A fiú osztályából hárman vettek részt az utazáson, mindhárman szerencsésen túlélték a szörnyű balesetet. Az egyikőjük kisebb égési sérülést szenvedett, de ettől eltekintve sértetlenek. A fiú azt is elmondta, hogy az áldozatok között sok a gólya: őket a busz elejébe ültették, de ő két barátjával együtt mégis hátra ment - valószínűleg ez mentette meg az életét. Elől főleg lányok ültek, nekik nagyon kevés esélyük volt.

A szülőket szombaton reggel értesítették arról, hogy baleset történt. Azonnal elindultak Veronába; szerencsére hamar értesültek róla, hogy a fiuk biztonságban van, mert egy kölcsöntelefonról SMS-t írt nekik.