Tragédia

Veronai baleset - Ilyen típusú buszt ért baleset: Setra 317 GT-HD

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott. 2017.01.22 23:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nézze csak meg, hol van az üzemanyagtartály!

Szörnyű tragédia a péntek éjjeli veronai baleset, a történtekre nincsenek szavak - mondta a járművet biztosító Pizolit Személyszállító Kft. ügyvezetője vasárnap délelőtt az MTI-nek, és megerősítette, hogy két magyar sofőr volt a buszon. Czakó Tibor később a társaság nevében közleményben fejezte ki részvétét, egyúttal jelezte, hogy a következő napokban mindenben együttműködnek a hatóságokkal.



Czakó Tibort szombaton hajnalban, fél kettő körül egyik ismerőse hívta fel telefonon, így értesült a tragédiáról. A körülményekről és a részletekről azonban csak a hírekből tudott tájékozódni - mondta a megtört, még mindig a sokk hatása alatt álló férfi.

Ez lett belőle - MTI

Az ügyvezető megerősítette, hogy két - a Pizolit Kft. alkalmazásában álló - magyar sofőr indult útnak a sítáborba. A két gépkocsivezető egy hete, megérkezésükkor "be is jelentkezett" hozzá telefonon - fogalmazott. Elmondták, hogy rendben kiértek a francia hegyvidéki üdülőhelyre, jól járhatóak az utak, és "minden rendben volt a csoporttal, velük is és a busszal is" - elevenítette fel. A két sofőrrel azóta nem beszélt, a baleset után nem tudta őket elérni, és azóta sem tud róluk semmit.



A személyszállítással foglalkozó kiskunfélegyházi székhelyű cég ügyvezetője azt is megerősítette, hogy a sítáborba egy Setra 317 GT-HD típusú, jól karbantartott, jó műszaki állapotú busszal utazott a csoport.



Czakó Tibor az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a következő napokban mindenben együtt kívánnak működni a magyar és olasz hatóságokkal, hogy minél előbb fény derülhessen a tragédia okára.

Itt vannak képek másik buszokról, de ugyanez a típus: