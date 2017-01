Baleset

Veronai baleset - Hosszú pszichológiai utókezelés vár a túlélőkre

Forrás: MTI/EPA/ANSA/Filippo Venezia

Hosszú pszichológiai utókezelést kapnak a péntek éjjeli veronai busztragédia túlélői a poszttraumás stressz kivédése érdekében - mondta Adányi László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi programvezetője vasárnap, még Olaszországból nyilatkozva az M1 aktuális csatornának.



A programvezető elmondta, egyesületük két kiképzett pszichológusa szinte minden gyerekkel fel tudta venni a kapcsolat Verona melletti ideiglenes szállásukon, egy másik munkatársuk pedig már budapesti iskolájukban, a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban is megkezdte a segítségnyújtást.



Adányi László megjegyezte, a gyerekek nem szívesen beszéltek a katasztrófáról, amelynek idején nagy részük ébren sem volt.



A Katolikus Karitász az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében számolt be arról, hogy szervezetük még szombaton felajánlotta segítségét a milánói konzulátuson keresztül és készenlétbe helyezte a katasztrófa helyzetekre, balesetekre specializálódott pszichológus csapatát, lelkészeit, valamint személyszállító járműveit. Kiemelték, a helyszíni segítségnyújtásukra ugyan már nem volt szükség, de a szakembereikkel bekapcsolódnak majd a hosszú távú pszichológiai és lelki segítségnyújtásba.



Major Eszter, az M1 Olaszországban tartózkodó tudósítója arról számolt be, hogy a túlélőknek, illetve az elhunytak hozzátartozóinak a gimnázium és a katasztrófavédelem pszichológusai is segítettek.



Tóth Gábor, a Szinyei Merse Pál Gimnázium igazgatója szintén az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, a diákok és a tantestület is nagyon nehéz időszak elé néz, amiben jelenleg 17 pszichológus segíti őket.