A CIA leköszönő igazgatója, John Brennan "dühös" Donald Trumpra

Trump gyors vizitjét egyes elemzők azzal magyarázták, hogy az elnök feladatai között elsőként szerette volna helyreállítani a hírszerzés és közte lévő rossz viszonyt.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) leköszönő igazgatója - szavai szerint - "mélységesen szomorú és dühös" Donald Trump elnökre azért, amit látogatásakor mondott. John Brennan szóvivője útján nyilvánosságra hozott közleményében kifejtette: "Donald Trumpnak nagyon szégyellnie kellene magát". Szerinte ugyanis Trump elnök túl sokat beszélt önmagáról és túlságosan is magasztalta magát.



Donald Trump - aki Mike Pence alelnökkel együtt tett látogatást a CIA Virginia állambeli Langleyben lévő központjában szombaton - látogatásakor elöljáróban támogatásáról biztosította a CIA munkatársait. Ezt követően hosszasan azt fejtegette, hogy hányan voltak a pénteki beiktatási ünnepségen, miképpen számolt be erről "a tisztességtelen média", amely szerinte a valósnál kevesebb jelenlévőről tudósított.



A hírszerzőknek hangsúlyozta, hogy "ezer százalékig mögöttetek állok". Majd hozzátette: "annak oka, hogy éppen ide látogattam először az az, hogy háborúban állok a médiával. A földkerekség legtisztességtelenebb emberei között vannak. Igaz? És valamiképpen azt a benyomást keltették, mintha nekem vitám lenne a hírszerzői közösséggel".



Trump gyors vizitjét egyes elemzők azzal magyarázták, hogy az elnök feladatai között elsőként szerette volna helyreállítani a hírszerzés és közte lévő rossz viszonyt. Érkezésekor Meroe Park, aki az átmenti időszakban irányítja az ügynökséget, rövid köszöntő beszédében hangsúlyozta is: "a CIA viszonya a mindenkori elnökkel alapvető fontosságú a nemzet ereje és biztonsága számára". Válaszában Mike Pence - még mielőtt Trump beszélni kezdett volna - az új adminisztráció teljes támogatásáról biztosította a hírszerzői közösséget.