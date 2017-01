Trump beiktatása

Donald Trump első intézkedésként meghirdette a hazafiasság napját

A pénteken beiktatott Donald Trump első amerikai elnöki intézkedése a hazafiasság napjának meghirdetése volt, s aláírta kormányzata védelmi miniszterének kinevezését is. 2017.01.22 00:35 MTI

Trump beiktatása után szinte azonnal proklamációt írt alá, amely szerint az Egyesült Államokban nemzeti ünnepként bevezetik a hazafiasság napját. Az ünnep január 20-ra esne, mert - mint az aláírás utáni Twitter-üzenetében fogalmazott - "2017. január 20-án az emberek ismét e nemzet irányítói lettek".



Aláírta Trump James Mattis védelmi miniszternek az amerikai szenátus által már elfogadott kinevezését, valamint formálisan megerősítette a kormánytagok jelölését is.



Donald Trump kiadta első elnöki rendeletét is, ennek tartalmát azonban még nem hozták nyilvánosságra.



Kézjegyével látta el az ilyenkor szokásos beiktatási dokumentumokat, s ezzel hivatalosan is az Egyesült Államok elnöke lett.



Még egy óra sem telt el a beiktatás után, és Donald Trump visszatért szokásához: Twitter-üzenetek egész sorát küldte szét. Nyolc bejegyzésében az elnök - akinek Twitter-fiókját mintegy húszmilliónyian követik - a beiktatási beszédében elmondott gondolatokat ismételte meg. A The New York Times című lap információi szerint Trump az eddig használt androidos készülékét lecserélte egy újabb, biztonságos, a titkosszolgálat által jóváhagyott okostelefonra.