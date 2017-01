Tragédia

Videón, ahogy hatalmas lángokkal ég a budapesti gimnazistákat szállító busz

A tragédiában legalább tizenhatan meghaltak és 39-en súlyosan megsérültek. A buszon egy budapesti gimnázium diákjai utaztak, akik egy franciaországi sítáborból tartottak hazafelé. 2017.01.21 09:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken éjjel Verona közelében egy autópálya védőfalának ütközött és kigyulladt egy budapesti gimnazistákat szállító busz az olaszországi Verona közelében.

A tragikus balesetnek legalább tizenhat halálos áldozata és 39 sérültje van. A milánói és a római magyar konzul is a helyszínre utazott, hogy segítséget nyújtson a sérülteknek.

A lángoló buszról egy videó is készült, amelyet a Corriere della Serra hozott nyilvánosságra az interneten.

Figyelem, megrázó képsorok!