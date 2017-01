Tragédia

Rettenetes balesetet szenvedett egy gyerekeket szállító magyar busz, többen meghaltak

Az olasz tűzoltóság felvétele

Legalább heten meghaltak a diákokat szállító magyar busz olaszországi balesetében, amely péntek este történt egy veronai autópálya-kijáratnál, San Martino Buon Albergo közelében - jelentette az Agi olasz hírügynökség nyomán az MTI. Más helyi források szerint 10-12 halálos áldozata is lehet a tragédiának.



Az olasz média által idézett mentőszolgálat szerint több tucat sérültet kellett kórházba szállítani, miután a busz oszlopnak ütközött, szétroncsolódott és kigyulladt.

Az olasz La Reppublica cikke szerint a busz Franciaországból tartott Magyarország felé az A4-es autópályán. A lap azt írja: egy hegyvidéki üdülőhelyen járt a turistacsoport. A buszon több mint negyvenen lehettek, főleg fiúk, a halottak száma a tízet is elérheti. Az olasz lap szerint a mentősök hatalmas tragédiáról beszélnek.



Az Agi hírügynökség szerint a busz sofőrje is az áldozatok között van.

Az Index.hu két olvasója is azt írja, hogy a budapesti Szinyei gimnázium sítáborának csoportja utazott a buszon. Egyikük állítása szerint a testvére, a másik olvasónknak a lánya ült a buszon, és mindketten azt írták, hogy a hozzátartozójuk a túlélők között van.



Egy olvasójuk egy Facebook-kommentben is megerősíti, hogy a Szinyeit gimnázium diákjairól van szó. Azt írja: 15-en úszták meg sértetlenül a balesetet, ők most a veronai rendőrségen vannak. Az ANSA is arról ír, hogy 14-18 éves magyar fiatalok utaztak a buszon.



A külügyminisztérium szóvivője reggel az M1-nek megerősítette, hogy egy budapesti gimnázium diákjai utaztak a buszon. Menczer Tamás azt mondta, hogy a hivatalos utaslista szerint 54 utas - diákok és felnőtt kísérőik -, valamint két sofőr volt a buszon, de információik szerint ennél többen voltak rajta, egyelőre tisztázatlan okból.



A milánói magyar konzul már a helyszínen van, a kórházakat keresi fel - három veronai intézménybe vitték a sérülteket -, és próbál minden segítséget megadni. Hozzátette, hogy Milánóból minden munkatársuk Veronába utazik, és a római konzul is elindult oda.