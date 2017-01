Vagyon

Ön visszautalna 50 milliárd Ft-ot, ha tévesen a bankszámláján landolna?

Néhány órára milliárdos lett egy kínai férfi, aki minderről nem is tudott semmit. Az eset egy közép-kínai városban történt, ahol a férfi betért egy bankba, hogy számlát nyisson. Ez sikerült is, de az alkalmazott hibája miatt a számlán hirtelen 1,2 milliárd jüan (több mint 50 milliárd forint) jelent meg.



A hiba néhány órán belül kiderült az ellenőrzések miatt. A férfit felhívták és megkérték, hogy utalja vissza a pénzt. A férfi ezt meg is tette, csak arra kérte a bankot, hogy ne büntessék meg a banki tisztviselőt, mivel szerinte "ilyen hibát bárki elkövethet."



A bank 300 jüannal (körülbelül 12000 forinttal) és egy csomag cigarettával hálálta meg az együttműködést a férfinak.