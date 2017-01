Donald Trump

Washingtonban tüntettek Trump beiktatása ellen

Könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek a rendőrök Washingtonban azok ellen a tüntetők ellen, akik a National Press Club előtt tiltakoztak Donald Trump hivatalba lépő amerikai elnök beiktatása ellen csütörtök éjjel. Az épületben Trump támogatói ünnepeltek.

Az új amerikai elnök egyik támogatója a konzervatív Fox Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy egy zászlórúddal fejbe verte az egyik tüntető. "Ez történik, ha nem értesz egyet a toleráns baloldallal" - kommentálta az esetet a Facebookon a férfi. A tűntetők tagadják, hogy bárkit is bántalmaztak volna. Egyelőre csak annyi biztos, hogy a tűntetők hangosan kifújolták a rendezvényen résztvevő vendégeket, és a szemtanúk szerint egyiküket-másikukat meg is dobálták.

A rendőrség további tüntetésekre számít Amerika-szerte.