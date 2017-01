Természeti katasztrófa

Hat túlélőt találtak a lavina által betemetett olasz szálloda romjai alatt

Fotó: AFP

Hat túlélőt találtak annak az olaszországi hotelnek a romjai alatt, amelyet szerdán maga alá temetett egy lavina. Az MTI értesülései szerint a mentőalakulatok nagy erőkkel dolgoznak az épületben ragadt emberek kiszabadításán; a tűzoltóság szóvivője szerint folyamatosan tartják a kapcsolatot a túlélőkkel.

A kutatás péntekre virradó éjjel is folytatódott, több mint száz hegyi mentő dolgozott az 1200 méteres magasságban fekvő Rigopiano szállodánál. Korábban két holttestet ástak ki a romba dőlt épületből, és két további áldozatot is találtak, de egyelőre nem tudták kiemelni őket.

A nagy jó miatt a kotrógépek továbbra sem tudják megközelíteni a hotelt. A térségbe speciális mentőegységek és barlangászok érkeztek, akik a szállodához legközelebb eső településen állították fel a központjukat, és azt tanulmányozzák, hogyan tudnák megközelíteni a terepet, illetve miként juthatnának be az erősen megrongálódott épületbe.

Fabrizio Curcio, az olsz katasztrófavédelem vezetője szerint a mentést nagyon megnehezíti, hogy a nagy mennyiségű hó, és a lavina által elsodort kövek, sziklák, fák és törmelékek szinte szétrobbantották a hotel belsejét. Rendkívüli műszaki beavatkozásra van szükség, nehogy a mentőegységeket is maga alá temesse az épület.