Bűnügy

Vérfürdőt rendezett a párizsi metróban egy késes ámokfutó

2017.01.20

Nagy erőkkel keresi a francia rendőrség azt a férfit, aki csütörtökön éjjel több utast is megtámadott a párizsi metróban - írja a Mirror.

A La Parisien értesülései szerint az ismeretlen támadó három férfit késelt meg a Riquet állomásnál. Az áldozatokat a szemtanúk mentették meg, a kiérkező tűzoltók kórházba szállították őket.

A férfi nem sokkal később a Jacques Bonsergent állomásnál is lecsapott - de nem járt sikerrel, a megtámadott utasnak sikerült megvédenie magát. Ezután a Gare de l'Est állomásra ment, ahol újabb két utast sebesített meg, majd elmenekült a helyszínről.