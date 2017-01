Tél

Extrém havazás: Több százan töltötték az autójukban az éjszakát a spanyol utakon

Fotó: MTI

Az intenzív havazás miatt 1600-an töltötték kocsiban az éjszakát a kelet-spanyolországi valenciai autonóm közösség több útján - közölték a spanyol hatóságok pénteken.

A hóakadályok miatt az éjjel lezárták a keleti partot a fővárossal összekötő legfontosabb, A3-as autópálya egy 60 kilométeres szakaszát, így 500 autó rekedt éjszakára ezen a sztrádán.

A spanyol vöröskereszt, a katonaság és a csendőrség takarókat, meleg italt igyekezett eljuttatni az autósokhoz, de a közösségi oldalakon megosztott tapasztalatok szerint nem jutottak el mindenkihez.

Az El País című napilap internetes oldalán közzétett beszámolóban egy férfi arra panaszkodott, hogy 17 órát töltött az autóban családjával az úton, és nem kaptak segítséget, ráadásul ezalatt mindössze három hókotrót láttak elhaladni mellettük. Mások azt írták, hogy kaptak ugyan élelmet és vizet is, de a segítség csak reggelre ért el hozzájuk.

Ínigo Gómez de la Serna, a közlekedésért felelős spanyol fejlesztési miniszter az Onda Cero rádiócsatornának nyilatkozva bocsánatot kért a kialakult helyzetért azoktól, akik a sztrádákon rekedtek.

A havazás a vonatfogalomban is fennakadást okozott, az esti órákra felfüggesztették a gyorsvasutak közlekedését az Alicante és Albacete közötti szakaszon. Az albacetei pályaudvaron öt járat utasai - 1500 ember - kényszerült órákon át várakozni anélkül, hogy tudták volna, mikor is indulhatnak majd útnak.

Spanyolországban két napja okoz szokatlanul hideg időjárást egy sarki eredetű hidegfront, főként az ország keleti részén, ahol évtizedek óta először a tengerparton is esett a hó.