Járókelők közé hajtottak Melbourne-ben: 3 halott

Hárman meghaltak és legkevesebb húszan megsérültek, amikor járókelők közé hajtott egy autó pénteken Melbourne-ben, Ausztráliában - tudatta sajtótájékoztatóján a helyi rendőrség, hangsúlyozva: nem terrortámadás történt. A halottak között a rendőrség szerint egy fiatal gyermek is van.

Victoria állam rendőrsége arról számolt be, hogy egy autó több járókelőt elgázolt a belvároson áthaladó Bourke Streeten, egy embert őrizetbe vettek. Vizsgálják, hogy pontosan mi történt. "A történtek pontos körülményei még megállapításra várnak" - jegyezte meg közleményében a rendőrség.

A helyi mentők tudatták: mintegy húsz embert vizsgálnak a helyszínen, többen súlyosan megsérültek. A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítója azt állította, hogy lövéseket is hallott, és úgy tudja, két gyanúsított volt, egyikük még szökésben van. Ezt az értesülést egyetlen más hírforrás sem erősítette meg.



A rendőrség csak egyetlen ember, a sofőr őrizetbe vételéről tett bejelentést, s nyomatékosították: a történteknek nincs közük a terrorizmushoz, noha a férfi nyilvánvalóan szándékosan hajtott a sétálóutcán az emberek közé. A rendőrség azt gyanítja, hogy a gázolásnak egy, a nap folyamán korábban elkövetett késeléshez lehet köze. Világossá tették: a fenyegetés elmúlt, de azt kérik, hogy az emberek kerüljék el a környéket.



A Daily Mirror szerint a rendőrség megerősítette, hogy egy fiatal gyermek is az áldozatok között van. Előzőleg szemtanú elmondták, egy fiatal anya a gyermekével együtt is abban a tömegben volt, amibe belehajtott a vörös autó.



A helyszínen készült felvételeken az látszik, hogy a rendőrség több járművel és nagy erőkkel vonult ki, egy összeroncsolódott, vörös autót vizsgálnak, és többen körülállnak egy hátrabilincselt kezű embert, aki a járdán fekszik. A környező utcákat lezárták.