Vujity Tvrtko is ott lesz Trump beiktatásán

Fotó: Facebook

Vujity Tvrtko a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy számos külföldi hírességgel együtt ő is meghívást kapott Donald Trump beiktatási ceremóniájára. Az Egyesült Államokban élő tévés egyelőre nem árulta el, hogy miért hívták meg a hamarosan hivatalba lépő elnök beiktatására, de biztosította a rajongóit, hogy ha alkalma adódik, és a szigorú biztonsági intézkedések is lehetővé teszik, a ceremónia minden pillanatáról beszámol majd a követőinek.

Fotó: Facebook

Tvrtko a meghívóról készült fotót is feltette a Facebookra. "Tudom, okozok egy kis meglepetést: meghívottként holnap részt veszek az Egyesült Államok 45-ik elnökének, Donald J. Trumpnak a beiktatási ceremóniáján. Megmutatom Nektek a meghívóimat is, amely szerint pontosan az eskütétel helyével szemben ülök majd, a központi tribünön, ránézésre 30-40 méterre az eseményektől. A hogyanokra és miértekre később válaszolok, mindehhez csaknem húsz évet kell visszamennem az időben..." - írta rendkívül titokzatosan.