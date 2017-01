Sztárhírek

Michael Flatley is fellép Trump beiktatási ceremóniáján

Fotó: AFP

A Lord of The Dance és a Riverdance egykori sztártáncosa, Michael Flatley is fellép Donald Trump beiktatási ceremóniáján - írja a TMZ.

A bulvárlap szerint Flatley-t az utolsó pillanatban hívták meg a Liberty Ballra. Mivel a nemzetközi hírességek többsége nem adja a nevét az eseményhez, rajta kívül főleg olyan Európában kevésbé ismert előadók fognak fellépni a gálán, mint Sam Moore, Travis Greene vagy a The Rockettes.

Flatley fellépésének a hírét kimondottan dühösen és csalódottan vették tudomásul a rajongói, akik a sztár Facebook-oldalán tiltakoztak az ellen, hogy kedvencük fellép az Egyesült Államok új elnökének beiktatásán.