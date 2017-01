Pillanatok alatt omlott össze a 15 emeletes toronyház - videó

Az épület egy bevásárlóközpontnak és varrodáknak adott helyet. Halálos áldozatokról egyelőre nem tudni, de legalább 38 embert szállítottak kórházba. Több tucatnyi tűzoltó lehetett az épületben, mivel nem sokkal korábban tűz keletkezett a tetején. Az épület kezelőit többször is figyelmeztették már, hogy tűzbiztonsági szempontól mekkora a veszély, mivel még a folyosókon is ruhákat tároltak.

Tehran's Very first mall #Plasco Building, Collapses After Fire: Iran State Media pic.twitter.com/xDGZRjquEK