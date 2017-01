Hírszerzés

Két évig még biztosan Oroszországban maradhat Snowden

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Facebook-bejegyzésében Mike Morellnek, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatóhelyettesének arra a kijelentésére reagált, amely szerint Oroszországnak most Snowden kiadatásával "kitűnő alkalma nyílik" arra, hogy megajándékozza Donald Trump megválasztott elnököt.



Zaharova "nevetségesnek" nevezte, hogy Morell nem értesült arról, hogy "Oroszország éppen most hosszabbította meg két évvel Snowden tartózkodási engedélyét". A szóvivő "az árulás ideológiájának" nevezte Morell javaslatát, megjegyezve: most már mindenki számára érthető, hogy a CIA-nál normális ügymenetnek számít embereket odaajándékozni és feladni azokat, akik védelmet keresnek.



Edward Snowden 2013-ban hozott nyilvánosságra szigorúan titkos dokumentumokat arról, hogy az NSA tömeges adatgyűjtést folytat és lehallgatóprogramokkal figyeli az amerikai állampolgárokat és külföldi vezetőket, köztük európai szövetséges országainak politikusait is. Snowden akkor Oroszországba menekült. Hazatérése és bírósági tárgyalása esetén harminc évig tartó börtönbüntetés várhat rá.



Josh Earnest, a Fehér Ház szóvivője kedden nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy Snowden elnöki kegyelemben részesül. Megjegyezte, hogy az Oroszországba szökött informatikus nem küldött ilyen kérvényt az amerikai igazságügyi minisztériumhoz. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy Snowden ellen komoly vádak fogalmazódtak meg, és el kell érni, hogy visszatérjen az Egyesült Államokba.



Az amerikai informatikus egyébként a Twitter közösségi portálon megköszönte Barack Obama amerikai elnöknek, hogy enyhítette Chelsea Manning büntetését. Manning volt az amerikai hadseregnek az a munkatársa, aki több mint 700 ezer oldalnyi titkos dokumentumot, továbbá videók sokaságát juttatta el a WikiLeaks kiszivárogtató portálhoz. Ezek között vannak titkos iratok az iraki és az afganisztáni háborúról, feljegyzések a guantánamói fogolytáborról, különféle - a világ különböző országaiból érkezett - amerikai diplomáciai táviratok, valamint Irakban és Afganisztánban végrehajtott katonai akciókat mutató videók.