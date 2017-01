Szabotázs

Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg Donald Trump viaszszobrának avatását Madridban

A fiatal nő a közönség soraiból lépett elő, ledobta kabátját, majd angolul és spanyolul azt kiabálta: "Ragadd tökön a patriarchátust".

A Femen nőjogi szervezet félmeztelen aktivistája zavarta meg Donald Trump megválasztott amerikai elnök viaszszobrának avatóünnepségét a madridi viaszmúzeumban kedden.



A fiatal nő a közönség soraiból lépett elő, ledobta kabátját, majd angolul és spanyolul azt kiabálta: "Ragadd tökön a patriarchátust". Ugyanez volt a felsőtestére festve is. Majd az aktivista odalépett a Trump-bábuhoz, és ahogy mondta, megragadta övön alul.



A tiltakozó akció körülbelül félperces volt, eddig tartott, mire a biztonsági őrök lefogták a lányt és kivezették a teremből.



Az aktivista tiltakozásában épp azt a kifejezést használta, csak fordítva, amelyet Donald Trump mondott a nőkkel kapcsolatban, és amelynek nyilvánosságra kerülése óriási botrányt okozott októberben az elnökválasztás kampányhajrájában.



A The Washington Post című lap tette közzé a még 2005-ben készült videofelvételt, amelyen Trump, Billy Bush műsorvezetőnek vulgáris stílusban azzal kérkedett, hogy szívesen megfogdos nőket, rájuk mászik, rögtön csókolgatja őket. Beszélgetőtársának azt is mondta, hogy ragadja meg a nőket a nemi szervüknél, mert aki sztár, az bármit megtehet.



A Femennek nem ez az első Trump elleni akciója; az elnökválasztás napján az egyik New York-i szavazókörzetben két aktivistájuk tiltakozott félmeztelenül az akkor még elnökjelölt szexista kijelentési miatt.