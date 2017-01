39 emberrel végzett

Beismerő vallomást tett az isztambuli tömeggyilkos

Beismerte az éjszaka elfogott üzbég Abdulgadir Masharipov, hogy ő követte el a vérengzést szilveszter éjjel az isztambuli Reina szórakozóhelyen 2017.01.17 09:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ujjlenyomata megegyezik a támadás helyszínén talált mintákkal.



Masharipov 1983-ban Üzbegisztánban született, Afganisztánban kapott kiképzést, négy nyelven beszél, Törökországba illegálisan lépett be délről, feltételezhetően 2016 januárjában – mondta Vasip Sahin, Isztambul tartomány kormányzója.



A török rendőrség január 1. óta 152 rajtaütés során ötven embert vett őrizetbe a terrorcselekmény miatt.

Mint arról a ma.hu is beszámolt, kéthetes hajsza után keddre virradóra a török rendőrség elfogta a szilveszter éjszakai, 39 halálos áldozatot követelt isztambuli terrortámadás elkövetőjét.



A műveletet egy különleges rendőri egység hajtotta végre Isztambul külvárosában. A merénylő egy kirgiz barátja lakásában húzta meg magát, és ellenállt a rendőröknek, amikor a kommandó rátört.



A férfi szilveszter éjjel sétált be télapójelmezben a népszerű Reina klubba, majd válogatás nélkül tüzelni kezdett a szórakozókra.



A támadásban 39-en haltak meg, köztük több külföldi állampolgár is. A török rendőrség pár nap múlva azonosította a támadót, akit Abdulkadir Masharipovnak hívnak, és üzbég nemzetiségű.



A szilveszteri merényletért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget: ez a támadás volt a válasz a törökök észak-szíriai hadműveleteire.