USA

Bezárják a Clinton Globális Kezdeményezés irodáját New Yorkban

A szövetségi munkaügyi minisztérium erről szóló értesítése szerint a legutóbbi létszámcsökkentés után még ott dolgozó 22 alkalmazottat elbocsátják.



A Clinton Globális Kezdeményezés (CGI) a 2016-os elnökválasztási kampány idején került a közérdeklődés előterébe és a támadások célkeresztjébe. A CGI-nek ugyanis sok külföldi kormány és gazdag támogató utalt jelentős pénzadományokat, és a bizonyítatlan, de gyakran felbukkanó hírek szerint az adományozók így reméltek előnyöket és befolyást a Clinton-házaspártól. Hillary Clinton védelmezői és hívei azzal érveltek, hogy a Clinton Globális Kezdeményezés sok jótékonykodó szervezetet támogatott világszerte.



A New York Observer című lap összeállítása megjegyzi: a bírálatok akkor kerültek ismét napirendre és erősödtek fel, amikor Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje alulmaradt Donald Trumppal, a republikánus elnökjelölttel szemben. Ekkor a gazdag és külföldi adományozók sora kezdett elpártolni a CGI-től. A New York Observer szerint ezzel közvetve megerősítették azt a feltételezést, hogy az adományok jótékony célok helyett inkább Clintonékat szolgálták. A lap felidézi, hogy novemberben például az ausztrál kormány lényegében beszüntette tíz évig tartó rendszeres adományozási gyakorlatát, amellyel több mint 88 millió dollárt utalt a CGI-nek. A norvég kormány adományainak drasztikus csökkentéséről döntött.



A Clinton Globális Kezdeményezést 2005-ben, a Clinton Alapítvány egyik kiegészítő intézményeként hozták létre. Feladata a kapcsolatápolás és a pénzszerzés, pénzgyűjtés volt a Clinton Alapítvány számára. Tavaly októberben a The Washington Post hozta nyilvánosságra - a WikiLeaks kiszivárogtatásai nyomán -, az alapítvány egyik korábbi magas beosztású munkatársának, Douglas Bandnek a feljegyzését, amely szerint a Clinton Globális Kezdeményezés szervezte a többi között Clintonék nyilvános szerepléseit, beszédeit, amelyekért a volt elnök és a volt külügyminiszter borsos árat számított fel, valamint szervezte és bonyolította a Clinton-házaspárnak szívességből felajánlott utazásokat, vendéglátásokat, vakációkat.



A Clinton Alapítvány és a Clinton Globális Kezdeményezés vélt túlkapásait részletezte egy tavaly megjelent és a boltokból pillanatok alatt elkapkodott könyv is, amelynek címe Clintoni készpénz: hogyan és miért segítettek külföldi kormányok és vállalkozások Billt és Hillaryt gazdaggá tenni. A könyv szerzője Peter Schweizer, a kormányzati elszámoltathatósággal foglalkozó intézet elnöke.