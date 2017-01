Németország-USA

Merkel: a német kormány továbbra is együttműködik Washingtonnal

hirdetés

Fotó: AFP

A német kormány továbbra is együttműködik az Egyesült Államok kormányával - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben Donald Trumpnak a The Times brit és a Bild német napilapnak adott interjújával kapcsolatban, amelyben a megválasztott amerikai elnök élesen bírálta a kancellár menekültpolitikáját és kijelentette, számára mindegy, hogy az EU megosztott vagy egységes.

Angela Merkel Bill English új-zélandi miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után, sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva kiemelte, hogy meg kell várni Donald Trump hivatalba lépését. Az elnök beiktatása után "természetesen az új amerikai kormánnyal is együttműködünk, és meglátjuk, hogy milyen megállapodásra jutunk". Hozzátette, hogy "nekünk, európaiaknak a saját kezünkben van a sorsunk", az EU a gazdasági ereje révén és hatékony döntéshozatali rendszerrel meg tudja vívni a harcot a terrorizmussal és meg tud birkózni a digitalizáció kihívásával és más gondjaival.

A menekültpolitikával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a terrorizmus elleni küzdelem mindenkinek kihívás, és el kell választani egymástól a menekültek kérdését és a terrorizmus kihívását.

Donald Trump az interjúban kijelentette, hogy Angela Merkel "katasztrofális hibát" követett el az illegális migránsok befogadásával. Arról is beszélt, hogy 35 százalékos vámmal sújtaná az autóimportot annak érdekében, hogy a gyártók az Egyesült Államokba telepítsék a helyi piacra szánt kocsikat előállító üzemeiket. Külön említette a BMW-t, aláhúzva, hogy ha a cég Mexikóban akar gyárat építeni és az Egyesült Államokban akarja gyártmányait a 35 százalékos vám nélkül értékesíteni, akkor "ezt felejtse el".

Ezzel kapcsolatban Sigmar Gabriel alkancellár, gazdasági miniszter a Bildnek azt mondta, hogy meg kell várni, hogy mit szól a tervhez a kongresszus republikánus többsége. Az amerikai autóipar egy ilyen vám hatására csak "rosszabb, gyengébb és drágább" lehet, igazi megoldást pedig az hozhat, ha jobb kocsikat gyártanak az amerikai cégek - mondta a német alkancellár.