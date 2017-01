Terror

Elfogták az Iszlám Állam egyik terrorista sejtjének vezetőjét

Elfogták az Iszlám Állam (IS) dzsihadista terrorszervezet egyik sejtjének feltételezett vezetőjét a spanyol hatóságok a francia határ közelében lévő San Sebastiánban hétfőn - közölte a spanyol belügyminisztérium.

A marokkói férfi 2010 óta végzett toborzó munkát a terrorszervezet számára, és ebben nagyon aktív volt az internetes oldalakon, illetve személyesen is. Ökölvívás-oktatóként kihasználta a tanítványai bizalmát, főként könnyen befolyásolható, érzelmileg instabil, társadalmilag kirekesztett fiatalokat szemelt ki.

A belügyminisztérium szerint arra igyekezett rávenni a beszervezett tagokat, hogy utazzanak Törökországba, ahol közvetlen utasításokat kapnak az IS-től, hogy merényleteket hajtsanak végre Európában. A sejt két másik tagját, akik feltételezhetően támadók lettek volna, még novemberben fogták el Marokkóban és Franciaországban.

A spanyol hatóságok az elmúlt mintegy másfél évben 181 embert fogtak el a terrorszervezettel fenntartott kapcsolatuk miatt, sokukat - ahogy ebben az akcióban is - más országok hatóságaival együttműködve - emlékeztetett a tárca.

Spanyolországban a 2004-es, 191 ember életét követelő madridi terrortámadás óta a hatóságok kiemelt feladata a különböző terrorista sejtek felkutatása és felszámolása.