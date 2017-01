Egy hattyú mögött araszolgatott a vonat - videó

A bohózatba illő eset Angliában történt, a Kingston Upon Thames állomás közelében. A peronon várakozó utasok arra lettek figyelmesek, hogy a Teddington-i gyorvonat nagyon lassan közeledik, ám ennek nem műszaki okai voltak: a szerelvény előtt egy hattyú totyogott!



Az egyik várakozó videóra is vette a madarat. A tömeg a nagy csodálkozás után kezdte elveszíteni a türelmét, egy férfi meg is próbálta elhessegetni a hattyút, ám az nem tágított.



Szerencsés véget ért a történet, a madárnak nem esett semmi baja, visszaengedték a természetbe. Rejtély ugyanakkor, hogy miért "sorolt be" a szerelvény elé.



The #Kingston Swan has been released happy and well. It did apologise for the delays while with our staff. -JS pic.twitter.com/DJ5uGkySnh