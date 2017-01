Időjárás

Helyreállt a közlekedés Kárpátalja útjain

2017.01.15 13:14 MTI

Kárpátalja fontosabb útjain normális rendben zajlik a közlekedés és akadálytalan a gépkocsiforgalom a Kárpátok négy hágóján, közülük kettőt megnyitottak a kamionok előtt is. Azonban a hideg miatt sok út jeges, nehéz közlekedni rajtuk, ezért a megyei hatóságok arra kérik az autósokat, hogy vezessenek nagyon óvatosan, és ha tehetik, ne induljanak útnak - írta Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója Moskal.in.ua személyes honlapján.



A megyevezető arról is tájékoztatott, hogy vasárnap délelőtt négy járás nyolc településén teljesen, további nyolc esetében részben szünetel az áramszolgáltatás. Hozzátette az elektromos művek hibaelhárítói dolgoznak a szombati hóesés okozta károk helyreállításán, amelyet a nap végére mindenütt be kell fejezniük.



Hennagyij Moszkal közlése szerint hat magashegyi települést továbbra is hó zár el a külvilágtól a Vereckei-hágó közelében. Az úttorlaszokat lánctalpasok segítségével még vasárnap megszüntetik - írta honlapján Kárpátalja kormányzója.