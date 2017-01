Illegális bevándorlás

Több mint 36 ezer menedékkérelmi eljárás kezdődött tavaly Ausztriában, vagyis a felső korlát 96 százaléka - közölte az APA osztrák hírügynökség kormányülési beszámolóra hivatkozva.



Tavaly feleannyian adták be menedékkérelmüket, mint egy évvel korábban. 2015-ben ugyanis mintegy 90 ezer erre vonatkozó igény érkezett az osztrák hatóságokhoz.



Az osztrák kormány korábbi döntése értelmében 2016-ban 37 500, 2017-ben 35 ezer, 2018-ban 30 ezer, 2019-ben pedig 25 ezer menedékkérelmi eljárás indulhat az országban. Amennyiben ennél többen érkeznek, akkor a belbiztonság és a közrend veszélyeztetésére hivatkozva bevezetik a szükségállapotot és Ausztria lezárhatja határait.



2016-ban több mint 42 ezer menedékkérelmet nyújtottak be elsősorban afganisztáni, szíriai, iraki, pakisztáni és iráni menekültek. Azonban nem minden esetben indult eljárás, például azoknál, akiket a dublini rendelet alapján más uniós tagállamokba küldenének vissza. A dublini rendeletek szerint az az uniós ország felelős a menedékjogi eljárás lebonyolításáért, ahol a menedékkérő először belépett az Európai Unióba.



A 42 ezer kérelemből 27 ezer esetében Ausztria illetékes az eljárás lefolytatásában, mintegy 15 ezer tavaly benyújtott kérelmet még vizsgálnak, hogy mely ország a felelős a megvizsgálásukért.



Wolfgang Sobotka belügyminiszter szerint továbbra is sok menedékjogi igény érkezik a korábbi évekhez képest, hiszen 2014-ben 28 ezer, 2013-ban 17 ezer kérelmet nyújtottak be az osztrák hatóságokhoz.



2016-ban több mint tízezer menekült hagyta el Ausztriát, csaknem 5800-an önként utaztak el, alig ötezer embert kitoloncoltak.



Jelenleg koalíciós vita zajlik Ausztriában a menekültügyi kvótáról. A kisebbik koalíciós párt, az Osztrák Néppárt (ÖVP) integrációs okokra hivatkozva a felére, vagyis 17 500-ra csökkentené Ausztria idei évre előirányzott menekültbefogadási kvótáját. A néppárti javaslatot követően Christian Kern kancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) elnöke arról beszélt, hogy a bevándorlást "alapvetően korlátozni kell", azonban nem elegendő a számok meghatározása.