Tragédia egy gyereknapi légi bemutatón - videó

Egy amatőr videofelvétel tanúsága szerint a JAS 39 Gripen negyedik generációs könnyűbombázó a Thaiföld déli részén található Hat Jai légitámaszpont fölött végzett mutatványokat, amikor hirtelen veszíteni kezdett magasságából, majd hatalmas robbanás kíséretében a földbe csapódott.



Az eset a közönségtől távol történt, így a pilótán kívül nincsenek áldozatok.



A thai védelmi minisztérium jelenleg is vizsgálja a szerencsétlenség okát.



Prajuth Csan-Ocsa kormányfő együttérzését fejezte ki a pilóta családjának.



A thaiföldi gyereknapi rendezvényekből a hadsereg is kiveszi részét, és ilyenkor több bázison tartanak nyilvános bemutatókat.



A JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőt a svéd, a cseh, a dél-afrikai és a magyar légierőben is használják.