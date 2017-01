Amerikai elnökválasztás

Vizsgálják az FBI több döntését

A tárca főinspektora, Michael Horowitz részletek említése nélkül csütörtökön azt jelentette be, hogy a vizsgálat a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) néhány döntésére, kiváltó okaira és körülményeire kíváncsi.



James Comey tizenegy nappal az elnökválasztás előtt bejelentette, hogy újraindítják a nyomozást Hillary Clinton szerver-botránya ügyében, amelynek lényege az volt, hogy Clinton külügyminiszterként a hivatalos - titkosított adatokat és információkat is tartalmazó - levelezését nemcsak a biztonságos munkahelyi számítógépéről bonyolította le, hanem a magánszerveréről is. Comey akkori bejelentését egyesek úgy értékelték, hogy ezzel jelentősen befolyásolta az elnökválasztás eredményét. Hillary Clinton kampányának vezetői is részben James Comeyt okolták a választási vereségért.



A volt demokrata párti elnökjelölt nevét Horowitz nem említette a vizsgálat megindításának bejelentésekor, de Comey nyilvános megszólalásait igen.



A vizsgálat arra irányul, hogy az FBI betartotta-e a pártatlanság és semlegesség szabályait, avagy James Comey esetleg előre kidolgozott politikai megfontolásokból cselekedett. Ennek jegyében várhatóan átnézik majd Comey tavaly júliusban tartott sajtóértekezletét, amelyen az FBI-igazgató bejelentette, hogy ugyan nem javasol vádemelést a szerverbotrány ügyében, de megjegyezte, hogy Hillary Clinton külügyminiszterként "rendkívül hanyag" volt. Megvizsgálják Comey bejelentését a vizsgálat újraindításáról: az elnökválasztás előtt tizenegy nappal ugyanis az FBI Clinton bizalmas munkatársa, Huma Abedin válófélben lévő férjének számítógépén talált bizalmas külügyi dokumentumokat.



A vizsgálatot Michael Horowitz vezeti, s James Comey már jelezte: teljes mértékben kész együttműködni.