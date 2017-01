Hideg idő

Szlovéniában és Horvátországban is komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés

Szlovéniában és Horvátországban pénteken komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset is történt a rendkívüli időjárás miatt.

Szlovéniában leginkább az északi és az északkeleti országrészeken havazott, estig azonban a déli területekre is átterjed a havazás. A meteorológiai intézet szerint 20-30 centiméteres hó is eshet.



A hatóságok több helyi utat is lezártak Celje és Maribor környékén. A csúszós járdák miatt néhány óra leforgása alatt emberek tömegét kellett ellátni a kórházakban. Csak Ljubljanában a sürgősségi traumatológián kétszáz sérültet fogadtak töréssel és rándulással.



Horvátországban a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki Isztriára, Észak-Dalmáciára és Likára. Zágráb környékén ennél enyhébb, narancssárga, Kelet-Horvátországban pedig sárga riasztás van érvényben.



A rendőrség több autópályaszakaszt is lezárt a forgalom elől.



A katasztrófavédelem arra kérte az autósokat, hogy aki teheti, ne induljon útnak.



A rendőrség kitiltja a forgalomból azokat a gépkocsikat, amelyek nem rendelkeznek megfelelő téli felszereléssel.



A horvát meteorológiai szolgálat szerint szombaton és vasárnap mérséklődik a szélsőséges időjárás, de hétfőtől újabb csapadékra és mínusz fokokra lehet számítani.