Újjáépítik az erdélyi Kommandó iskolájának leégett épületszárnyát

Kovászna megye önkormányzatának elnökét a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tájékoztató hírlevele idézte. Tamás Sándor elmondta, hogy a január 9-én kigyulladt és részben leégett iskolát új épületszárnnyal pótolják. Kifejtette, hogy a baleset rövid távon megnehezíti a község diákjainak az életét, de hosszú távon jobb lesz a helyzet, mert új, korszerű iskolát építenek számukra. Az önkormányzati elnök reményét fejezte ki, hogy a diákok "a következő tanévet már jobb körülmények között fejezik be".



A megyei önkormányzat januári ülésén gyorssegély folyósításáról dönt a kommandóiak számára, ebből fedezik az ingatlan állapotának felmérését, a megmaradt épület további pusztulásának megakadályozását, valamint egy új épület tervezését.



Az önkormányzati elnök közölte, hogy vállalkozók, civilek és az egyházak máris jelezték, segíteni akarnak az újjáépítésben. Emellett több magyarországi testvérmegye és település önkormányzata kifejezte hajlandóságát, hogy anyagilag is hozzájárulnak az iskolaépítéshez.



A megyei önkormányzat a román kormánytól is remél támogatást. Magánszemélyektől a Kommandóért Egyesület számláira gyűjtenek adományokat.



Az erdélyi Kommandó község iskolaépületének egy része hétfőn égett le. A tüzet vélhetően a meghibásodott kéményből kipattanó szikrák okozták. A mintegy ezer lakosú község iskolájának több mint száz diákja van.

