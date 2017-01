Törökország

Török puccskísérlet - Letartóztattak több tucat üzletembert

Az érintettek állítólag tagjai annak az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok irányította nemzetközi hálózatnak, amelyet Ankara a hatalomátvételi incidensért felelőssé tesz.

Letartóztattak 60 üzletembert szerdán Törökországban a július 15-i puccskísérletet követő kormányzati nyomozások keretében - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség a bírósági döntésre hivatkozva.



Az érintettek állítólag tagjai annak az Egyesült Államokban önkéntes száműzetésben élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok irányította nemzetközi hálózatnak, amelyet Ankara a hatalomátvételi incidensért felelőssé tesz. A mozgalmat FETÖ rövidítéssel terrorszervezetként tartják számon Törökországban. A hivatalos török álláspont értelmében a hálózat hosszú évek alatt szivárgott be az állami és a magánszférába, amiben Gülen saját alapítványaira, iskoláira, vállalkozásaira, biztosítótársaságaira, illetve médiaérdekeltségeire támaszkodott.



Az Anadolu beszámolója szerint a letartóztatottak között van a szeptember elején államosított Boydak Holding igazgatótanácsának egykori elnöke, Mustafa Boydak testvére, Bekir Boydak és fia, Mahmut Sami Boydak is.



Szerdán ugyanakkor 50 másik üzletembert bírósági felügyelet mellett szabadon engedtek, aminek értelmében nem távozhatnak külföldre. A döntés ellen az ügyészség fellebbez.



Korábban összesen 380 üzletember ellen adtak ki előállítási parancsot Törökországban. A gyanú alapján pénzügyi támogatást nyújtottak a gülenistáknak. Eddig 164 üzletembert vettek őrizetbe, közülük 54 embert már korábban szabadon engedtek, 110 sorsáról pedig szerdán döntöttek. További 110 ember külföldön tartózkodik, 106-ot pedig jelenleg is keresnek a hatóságok.