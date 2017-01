Törökország

Vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékkel oszlatták a tüntetőket Törökországban

A parlament épülete előtt tiltakozó tömegben a kemalista Köztársasági Néppárt több képviselője, valamint civil szervezet és jogász is ott volt. 2017.01.09 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Vízágyúval, könnygázzal és gumilövedékkel lépett fel hétfőn a török rendőrség az elnöki rendszer bevezetéséről szóló alkotmánymódosítás ellen tüntetőkkel szemben Ankarában - számolt be róla a Cumhuriyet című török ellenzéki napilap internetes oldalán.

A parlament épülete előtt tiltakozó tömegben a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) több képviselője, valamint civil szervezet és jogász is ott volt. Sezgin Tanrikulu, CHP-s politikus, a demonstráció helyszínén azt mondta: egyikünknél sincs fegyver, nincs köztünk öngyilkos merénylő, közismert véleményformálók jöttek el ide. Ha ők nem mondhatják el a véleményüket, akkor ki fogja? - tette fel a kérdést Tanrikulu. Ilyen környezetben nem lehet változtatni az alkotmányon - vélte.

Az 550 fős török törvényhozás hétfőn kezdte meg az elnöki rendszer bevezetéséről szóló alkotmánymódosító tervezet vitáját. A tervezet kiszélesítené Recep Tayyip Erdogan államfő jogköreit. A javaslat szövegét a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) december 10-én nyújtotta be a parlamentnek, és azt korábban a legkisebb ellenzéki tömörülés, a nacionalista Nemzeti Mozgalom Pártja (MHP) is jóváhagyta. Az AKP-nek és az MHP-nek együttesen 356 képviselője van a törvényhozásban. A szükséges kétharmad hiányában nem változtathatnak közvetlenül az alaptörvényen, de a későbbiekben népszavazásra bocsáthatják az elnöki rendszer kérdését.

A javaslat vitája előreláthatólag 15 napon keresztül tart majd, a referendum pedig április elejére várható.

A 18 pontból álló tervezet értelmében a mindenkori államfő lenne a végrehajtó hatalom feje. A miniszterelnök intézménye, amely 1923-ban, a Török Köztársaság megalakulásával jött létre, megszűnne. A javaslatban szerepel, hogy a köztársasági elnök rendeletet bocsáthatna ki, valamint ő jelölné ki a minisztereket, de az államfő és a parlament kölcsönösen fel is oszlathatná a másikat. 400 igen szavazat mellett az államfő ellen akár büntetőeljárást kezdeményezhetne a törvényhozás. Az 550 fős parlament 600 fősre bővülne, továbbá a választhatóság alsó korhatárát 18 évre szállítanák le.

Erdogan szerint az alkotmánymódosítás erősebbé és stabilabbá tenné Törökországot, az ellenzék viszonyt úgy véli, hogy túl nagy hatalom összpontosulna a török vezető kezében.