Feszültség

Kim Dzsongun atomcsapással fenyegette meg az Egyesült Államokat

Phenjan azt állítja, "bármikor" ki tudnának lőni egy interkontinentális rakétát. Az amerikai védelmi miniszter szerint komolyan kell venni a fenyegetést. 2017.01.09 13:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: AFP

Egyre nő a feszültség a Koreai-félszigeten, amióta Kim Dzsongun észak-koreai vezető újévi beszédében bejelentette: hamarosan kipróbálhatják az első olyan saját fejlesztésű interkontinentális ballisztikus rakétáikat, amelyekkel akár az Egyesült Államokra is atomcsapást mérhetnek.

Vasárnap kiadott közleményében az észak-koreai külügyminiszter szóvivője azt írta "kizárólag az Egyesült Államok a felelős" azért, hogy belekezdtek a rakétaprogramjuk fejlesztésébe.

Ash Carter amerikai védelmi miniszter vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában "komoly fenyegetésnek" nevezte Phenjan bejelentését, és kijelentette: az Egyesült Államok azonnal lelőne minden rakétát, amelyet Amerikára vagy a szövetséges országokra lőnek ki.

Észak-Korea fenyegetéseit Kína és Dél-Korea is egyhangúlag elítélte. Illetékeseik hangsúlyozták, hogy a rakétatesztek folytatása további szankciókat vonhat maga után. "Ha Észak-Korea figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetéseinket, és kilő egy interkontinentális ballisztikus rakétát, a jelenleginél is erősebb és kiterjedtebb szankciókkal kell szembenéznie" - mondta Moon Sang-gyun, a dél-korei védelmi minisztérium szóvivője.

A szigorú szankciók egyelőre sajnos hatástalannak bizonyultak abban, hogy gátat vessenek az észak-koreai atomfegyverkezési programnak. Az ország külügyminisztériuma szerint "butaságokat beszélnek" azok, akik szerint fenntartható Obama szigorú politikája. "Aki (Észak-Koreával) akar tárgyalni, annak felül kell vizsgálni a jelenlegi álláspontot" - írták közleményükben.

John Delury, a Yonsei Egyetem nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó tanszékének adjunktusa a CNN-nek nyilatkozva azt mondta, az észak-koreai kijelentések célja egyértelműen az, hogy "üzenjenek Trumpnak és csapatának: hagyjanak fel a zsákutcás politikának bizonyult szankciókkal."

Trump a Twitteren reagált Kim Dzsongun újévi beszédére. "Észak-Korea azt állítja, hogy hamarosan befejezik egy olyan atomfegyver kifejlesztését, amellyel akár az Egyesült Államokra is csapást mérhetnek. Ez nem fog megtörténni!" - írta a leendő amerikai elnök.

Persze, azt nem lehet tudni, mit akar tenni azért, hogy elhárítsa az észak-koreai fenyegetést. Tanácsadója, Kellyanne Conway a "Good Morning America" műsorában mindössze annyit mondott, hogy beiktatásáig biztosan nem fogja nyilvánosságra hozni, hogyna akarja megregulázni a kelet-ázsiai országot.