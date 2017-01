Videón a jeruzsálemi merénylet pillanatai

Ahogy arról mi is beszámoltunk, vasárnap buszról leszálló katonák közé hajtott egy teherautó Jeruzsálem egyik lakónegyedében. A támadásban négyen meghaltak és tizenöten megsebesültek, a merényletet egy palesztin férfi követte el.

A merénylet pillanatait egy biztonsági kamera is rögzítette, a felvételt az izraeli sajtóban nyilvánosságra hozták.

WATCH: #Palestinian truck driver ramming into group of pedestrians in #Jerusalem's East Talpiot https://t.co/1AuwF0qG6u pic.twitter.com/IQRBwINXoO