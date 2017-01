Hideg idő

Romániában további hófúvásokra figyelmeztetnek

Közben még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani a közlekedést azokban a dobrudzsai térségekben, ahol pénteken hóvihar tombolt. 2017.01.08 13:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Újabb hófúvások várhatók Románia keleti felében és Erdély egyes részein vasárnap: ezek miatt sárga (elsőfokú) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat, miközben még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani a közlekedést azokban a dobrudzsai térségekben, ahol pénteken hóvihar tombolt.



Románia egész területén sárga jelzésű (elsőfokú) fagyriadó van érvényben kedd reggelig a mínusz 10-16 foknál nem magasabb nappali hőmérséklet és az akár mínusz 25 fokot is elérő éjszakai lehűlés miatt. Ugyanakkor további havazásra és viharos szélre, óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökésekre figyelmeztető sárga riasztás van érvényben vasárnap este 22 óráig Románia keleti felében (Hargita és Kovászna megye hegyvidéki részét is beleértve), vasárnap pedig az Erdélyi Szigethegységtől délkeletre fekvő térségre (Gyulafehérvár, Szászsebes, Alvinc) is sárga figyelmeztetést adtak ki 18 óráig, az óránként 55-65 kilométeres széllökések és az 50 méter alá csökkenő látótávolság miatt.



A zord időjárás halálos áldozatokat is követelt már Romániában: szombaton két idős ember fagyott meg, vasárnap délelőtt pedig egy 43 éves nőt találtak holtan saját udvarán Románia délkeleti részén.



A pénteki hóvihar miatt - amely a Bukaresttől keletre fekvő Baragan-síkságon és a Fekete-tenger partvidékén található dobrudzsai megyékben több méteres hótorlaszokat emelt - még mindig járhatatlan 16 országút és a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópálya jelentős része, három másik főutat pedig csak részlegesen nyitottak meg: a 7,5 tonnásnál nehezebb teherautók továbbra sem közlekedhetnek.



A vasúti közlekedést is csak részlegesen sikerült újraindítani a térségben: a Bukarest-Konstanca (Constanta) főútvonalon járnak már a vonatok, az alacsonyabb rangú pályaszakaszokon még nem, vasárnap újabb 48 járatot töröltek Románia délkeleti megyéiben.



Az elzárt településekre a mentőautók sem tudnak eljutni: vasárnap Constanta megyében két nő is otthon hozta világra gyermekét, miközben a család telefon keresztül kapott tanácsokat a hóban elakadt mentőautó orvosától.



Constanta megyében 27 településen még mindig nem sikerült helyreállítani a pénteken megszűnt áramellátást.



Kolozsváron a menhelyre összegyűjtött kétszáz gazdátlan kutya életéért aggódnak az állatvédők: Cristian Pop, a menhely igazgatója vasárnap arról tájékoztatta a Mediafax hírügynökséget, hogy a menhelyen már karácsony óta nincs fűtés, mert a meghibásodott fűtőberendezés javításához külföldről várnak hiányzó alkatrészeket.