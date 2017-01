Ezrek vonultak az utcákra

Alábbhagyott az erőszak a mexikói tiltakozásokon

Szombaton is ezrek vonultak az utcákra az üzemanyag árának emelése miatt Mexikó számos városában, ezen a napon viszonylag békésen folytak le a megmozdulások, csak egy-két helyen voltak összecsapások a rendvédelmi erőkkel. 2017.01.08 08:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A latin-amerikai országban immár egy hete lankadatlanul tüntetnek a tömegek amiatt, hogy a kormány január elsejétől 14-20 százalékkal emelte az üzemanyag árát. A tiltakozási hullám súlyos összecsapásokhoz is vezetett a tüntetők és a rendőrök között, sok helyen a tüntetők benzinkutakat foglaltak el és üzleteket fosztogattak.

MTI/EPA

Péntek estig legalább hat ember vesztette életét a zavargások során, több mint 1500 személyt vettek őrizetbe. Az ország területén összesen 420 kereskedelmi egységet “pakoltak ki” az elégedetlenkedők, emiatt üzletek ezrei maradtak zárva a héten további atrocitásoktól tartva.



Szombaton is több ezren vonultak az utcára Mexikóvárosban, a legnépesebb tüntetéseket Jalisco, Chiapas, Puebla, Guerrero és Nuevo León szövetségi államokban rendezték. Ezek székhelyein – így Monterreyben, Tolucában, Acapulcóban és Tapachulában – többnyire békés körülmények között folytak a megmozdulások.



A feszültség ugyanakkor nem csökkent az áremelések miatt, a Pemex állami olajvállalat egyik raktáránál összecsaptak a tüntetők a biztonsági őrökkel, legalább tizenöten megsebesültek, mintegy hetven embert őrizetbe vettek. Monterreyben – ahol a héten 27 kereskedelmi egységet fosztottak ki és 306 embert állítottak elő – szombaton békésen zajlott az amúgy rendkívül nagy létszámú megmozdulás.



A fővárosi tüntetések szónokai felhívták a figyelmet arra, hogy az üzemanyag árának emelése nyomán sok minden drágább lesz, mindenkinek többet kell majd fizetnie, aki gépkocsival vagy tömegközlekedési eszközzel közlekedik, az élelmiszerárak is emelkedni fognak. Volt, aki azt panaszolta, hogy miközben más országokban a gázolaj ára csökken, Mexikóban, ebben az olajtermelő országban éppen ellenkező irányban haladnak a dolgok.

Az elnök tehet mindenről sokak szerint

Enrique Pena Nieto mexikói elnök az utóbbi napokban többször is védelmébe vette az üzemanyag árának emelését a növekvő világpiaci árakra hivatkozva. Az államfő szerint az üzemanyag ára hosszú távon ismét csökkenni fog, amennyiben beérik a mexikói kormány 2014-ben útnak indított kőolajipari reformja.



Utóbbival Nieto véget vetett az olajtermelés 76 éves állami monopóliumának, és megnyitotta az ágazatot a külföldi cégek előtt. A Pemex állami olajkonszern így elvesztette uralkodó helyzetét a benzin és a gázolaj eladása terén.



Az elnök ugyanakkor meggyanúsított bizonyos pártokat és szervezeteket, amelyek szerinte megpróbálnak hasznot húzni a kétségtelenül népszerűtlen intézkedés miatti tömeges elégedetlenségből. A tiltakozók közül sokan viszont a sajtónak adott nyilatkozataikban éppen a szövetségi kormányt vádolják azzal, hogy beépített provokátorok révén szítják az indulatokat, fosztogatásokra sarkallva a tüntetőket, így akarva lejáratni a tiltakozások szervezőit.



A megmozdulások valóban politikai jelleget is öltenek, a résztvevők az államfő lemondását is követelik.