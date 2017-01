Hideg idő

Nyolc ember fagyott meg Olaszországban

Hét hajléktalan és egy beteg nyugdíjas is megfagyott az Olaszországban is rendkívüli hideg időben. Hó alatt van a szicíliai Palermo térsége és befagytak a római Szent Péter tér szökőkútjai is. 2017.01.07 20:11 MTI

Nyolcra emelkedett a rendkívüli hideg áldozatainak száma Olaszországban: péntekig öt utcán éjszakázó hajléktalan fagyott meg, majd szombaton újabb kettő, egyikük Firenzében, a másik Milánóban.



Az utolsó halott egy 81 éves beteg férfi az északnyugati Lombardia tartományban, aki a hideg ellenére elhagyta otthonát, és nem tudott időben hazatalálni.

Az olasz katasztrófavédelem hat tartományban rendelt el riasztást.



Az olasz autósztráda társaságok arra kérték az autósokat, hogy Olaszország középső és déli részén ne használják az autópályákat.



Abruzzóban a hó és a jég miatt járhatatlan az A14-es autósztráda, valamint az A25-ös egyes szakaszai.



Az abruzzói Chieti városában január 11-ig bezárták az iskolákat, amelyek Pescarában is zárva tartanak és a délebbre fekvő Basilicata tartományban is, ahol a sziklaváros Matera fehér hótakaró alá került.

A szombat délutáni Pescara-Fiorentina labdarúgó-mérkőzést elhalasztották a hideg miatt.

Unexpected snow ❄️over Taormina, pearl of the Mediterranean Sea and host city of the 2017 #G7 Summit. pic.twitter.com/wsL7gK72n6 — G7 Italy 2017 (@g7) 2017. január 7.

Hó alatt Szardínia és Szicília

Szardínia szigetét szokatlan fagyos hideg bénítja meg: van ahol mínusz tíz Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek.



A szícíliai Palermó környékén, Cataniában és Taorminában is havazott.



A hó és hideg miatt a Nápolytól délre levő Salernóban hétfőn zárva tartanak az iskolák.

Befagytak a szökőkutak Rómában

Rómában befagytak a Szent Péter téren és a város más pontján található szökőkutak.

Alpinista hálózsákot osztanak a hajléktalanoknak

A hajléktalanok segítéséről ismert pápai főalamizsnás Konrad Krajewski érsek mínusz húsz fokig meleget adó hálózsákokat osztott szét az olasz főváros utcáin éjszakázóknak.



Ferenc pápa az alamizsnahivatal járműveit a római utcákra küldte, hogy a hajléktalanok ezekben éjszakázzanak. Rómában a katolikus egyház működtette éjszakai szállásokat egész napra megnyitották.